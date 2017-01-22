Мелания Трамп прокомментировала вступление в должность первой леди США Этому был посвящен первый твит супруги Трампа

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания заявила, что считает почетным занять пост первой леди США. Об этом она сообщила в воскресенье.

«Я очень горда служить этой замечательной стране как первая леди», — написала Мелания Трамп в своем микроблоге в Twitter. Первая леди также опубликовала фотографию, где она держит Библии для присягающего Трампа. Это был твит, опубликованный ею.

Напомним, накануне в минувшую пятницу в Вашингтоне состоялась инаугурация Трампа. Его сопровождали супруга и дети. Также инаугурацию посетили Барак и Мишель Обама и Хиллари и Билл Клинтон. Свой первый день в качестве главы государства политик начал с посещения молебна и визита в штаб-квартиру ЦРУ.