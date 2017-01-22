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22.01.17 / 20:30 Новости / Политика / Россия и мир

Неверов переизбран на пост секретаря генсовета «Единой России»

Голосование было тайным

Сергей Неверов переизбран на постВице-спикера Госдумы Сергея Неверова переизбрали секретарем генсовета партии «Единая Россия». Такое решение приняли на съезде партии в воскресенье.

Неверова избрали путем тайного голосования. Его кандидатуру предложил глава центрального исполкома партии Владимир Бурматов.

Добавим, на пост секретаря генсовета ЕР также претендовали спикер воронежской облдумы Владимир Нетёсов и глава координационного совета «Молодой Гвардии» партии Денис Давыдов, который снял свою кандидатуру.

Отметим, ранее члены съезды переизбрали премьера России Дмитрия Медведева председателем «Единой России». Съезд партии стартовал накануне.

По материалам: tass.ru
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