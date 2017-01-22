Обама отправился играть в гольф в первый день после окончания президентства На одном из лучших полей в Калифорнии

Экс-президент США Барак Обама в первый день после сложения с себя полномочий отправился играть в гольф. Об этом сообщает в воскресенье Daily Mail.

Для игры Обама выбрал 18-луночное поле мирового класса Porcupine Creek Golf Club. Издание отмечает, что это поле считается одним из лучших в Калифорнии. Все это время 44-го президента Соединенных штатов сопровождали сотрудники службы безопасности.

Поле, на котором играл экс-президент, принадлежит миллиардеру Ларри Эллисону, главе корпорации Oracle. Для того, чтобы попасть туда, необходимо получить личное приглашение.

Напомним. в минувшую пятницу состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа. Обама и его супруга Мишель присутствовали на церемонии. В этот же день на сайте Белого дома появилось прощальное письмо политика к американцам. В нем он призывал их оставаться достойными гражданами своей страны и не отказываться от ценностей, которыми всегда дорожила нация.