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22.01.17 / 07:07 Новости / Политика / Россия и мир

Обама отправился играть в гольф в первый день после окончания президентства

На одном из лучших полей в Калифорнии

Барак Обама, фото Белого дома5Экс-президент США Барак Обама в первый день после сложения с себя полномочий отправился играть в гольф. Об этом сообщает в воскресенье Daily Mail.

Для игры Обама выбрал 18-луночное поле мирового класса Porcupine Creek Golf Club. Издание отмечает, что это поле считается одним из лучших в Калифорнии. Все это время 44-го президента Соединенных штатов сопровождали сотрудники службы безопасности.

Поле, на котором играл экс-президент, принадлежит миллиардеру Ларри Эллисону, главе корпорации Oracle. Для того, чтобы попасть туда, необходимо получить личное приглашение.

Напомним. в минувшую пятницу состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа. Обама и его супруга Мишель присутствовали на церемонии. В этот же день на сайте Белого дома появилось прощальное письмо политика к американцам. В нем он призывал их оставаться достойными гражданами своей страны и не отказываться от ценностей, которыми всегда дорожила нация.

По материалам: dailymail.co.uk
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