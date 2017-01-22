Глава Минтруда РФ поддержал инициативу ограничить расчеты наличными Назвал это правильным решением

Министр труда и созащиты России Максим Топилин одобрил предложение ограничить расчеты наличными. Об этом он сообщил в воскресенье.

«Очень правильное решение. Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя», — заявил Топилин.

Напомним, в субботу министр финансов Антон Силуанов предложил ограничить в стране расчеты наличными. Он считает, что такие меры позволят сделать российскую экономику «более прозрачной». Также Силуанов подчеркнул, что ограничение расчетов наличными позволит собрать больше налогов. Этот вопрос уже рассматривали в 2013 году.