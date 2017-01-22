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22.01.17 / 18:37 Новости / Россия и мир / Экономика

Глава Минтруда РФ поддержал инициативу ограничить расчеты наличными

Назвал это правильным решением

расчет наличными ТопилинМинистр труда и созащиты России Максим Топилин одобрил предложение ограничить расчеты наличными. Об этом он сообщил в воскресенье.

«Очень правильное решение. Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя», — заявил Топилин.

Напомним, в субботу министр финансов Антон Силуанов предложил ограничить в стране расчеты наличными. Он считает, что такие меры позволят сделать российскую экономику «более прозрачной». Также Силуанов подчеркнул, что ограничение расчетов наличными позволит собрать больше налогов. Этот вопрос уже рассматривали в 2013 году.

По материалам: tass.ru
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