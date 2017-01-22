На переговоры в Астану прибыла делегация из Сирии В числе делегатов нет политических оппозиционеров

Делегация из Сирии прибыла в Астану на межсирийские переговоры. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к организации переговоров источник.

«Делегация оппозиции Сирии прибыла в Астану», — сообщил агентству собеседник. Он не уточнил, какие именно группировки представляют делегаты.

Напомним, ранее в столицу Казахстана прибыл спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистураэ. Также в Астану приехали делегации из России, Ирана и Турции.

Известно, что в делегацию из Сирии входят представители вооруженных отрядов, которые присоединились к соглашению о перемирии. Политическая оппозиция Сирии не примет участие во встрече. Переговоры стартуют 23 января.