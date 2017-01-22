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22.01.17 / 06:32 Новости / Политика / Россия и мир

На переговоры в Астану прибыла делегация из Сирии

В числе делегатов нет политических оппозиционеров

Фото: voenpro.ru делегация сирия переговоры астана

Фото: voenpro.ru

Делегация из Сирии прибыла в Астану на межсирийские переговоры. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к организации переговоров источник.

«Делегация оппозиции Сирии прибыла в Астану», — сообщил агентству собеседник. Он не уточнил, какие именно группировки представляют делегаты.

Напомним, ранее в столицу Казахстана прибыл спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистураэ. Также в Астану приехали делегации из России, Ирана и Турции.

Известно, что в делегацию из Сирии входят представители вооруженных отрядов, которые присоединились к соглашению о перемирии. Политическая оппозиция Сирии не примет участие во встрече. Переговоры стартуют 23 января.

По материалам: tass.ru
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