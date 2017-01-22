Порошенко отверг идею отказа Украины от Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко отверг идею отказа страны от Донбасса. Об этом он заявил в воскресенье.
«У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса, которые говорят, что надо обходиться с жителями Донбасса как с теми, кто не является украинскими гражданами», — сказал Порошенко.
Президент Украины считает, что отказ от Донбасса не приведет к миру.
«Цель России — не Донецк или Луганск, цель России — вся Украина, а не только Крым или Севастополь», — заключил Порошенко.
Напомним, ранее депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что ради возвращения Донбасса необходимо отказаться от Крыма. «Другого мирного пути я не вижу», — подчеркнула она.
Отметим, Крым фактически вошел в состав России в 2014 году. Это произошло после всеобщего референдума на полуострове.