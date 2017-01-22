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22.01.17 / 13:40 Новости / Политика / Россия и мир

Порошенко отверг идею отказа Украины от Донбасса

Эта идея «не приведет к миру»

Порошенко ДонбассПрезидент Украины Петр Порошенко отверг идею отказа страны от Донбасса. Об этом он заявил в воскресенье.

«У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса, которые говорят, что надо обходиться с жителями Донбасса как с теми, кто не является украинскими гражданами», — сказал Порошенко.

Президент Украины считает, что отказ от Донбасса не приведет к миру.

«Цель России — не Донецк или Луганск, цель России — вся Украина, а не только Крым или Севастополь», — заключил Порошенко.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что ради возвращения Донбасса необходимо отказаться от Крыма. «Другого мирного пути я не вижу», — подчеркнула она.

Отметим, Крым фактически вошел в состав России в 2014 году. Это произошло после всеобщего референдума на полуострове.

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