Порошенко отверг идею отказа Украины от Донбасса Эта идея «не приведет к миру»

Президент Украины Петр Порошенко отверг идею отказа страны от Донбасса. Об этом он заявил в воскресенье.

«У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса, которые говорят, что надо обходиться с жителями Донбасса как с теми, кто не является украинскими гражданами», — сказал Порошенко.

Президент Украины считает, что отказ от Донбасса не приведет к миру.

«Цель России — не Донецк или Луганск, цель России — вся Украина, а не только Крым или Севастополь», — заключил Порошенко.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что ради возвращения Донбасса необходимо отказаться от Крыма. «Другого мирного пути я не вижу», — подчеркнула она.

Отметим, Крым фактически вошел в состав России в 2014 году. Это произошло после всеобщего референдума на полуострове.