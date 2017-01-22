Синоптики сообщили о резком похолодании в Москве До минус 20 градусов и ниже

В Москве и области на следующей неделе резко похолодает. Об этом в воскресенье сообщили в Гидрометцентре.

Похолодание до минус 20 градусов мороза по Цельсию и ниже ожидается во второй половине недели. Наиболее холодная погода придется на четверг, 26 января.

Отметим, уже к концу рабочей недели синоптики прогнозирует потепление. В пятницу в столице будет около минус 7 днем.

Добавим, в начале января температура в некоторых районах Московской области опустилась до 35 градусов мороза. Также в столице была зафиксирована самая низкая для Москвы в 21 веке. Температура воздуха опустилась до минус 29,9 градусов.