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22.01.17 / 18:03 Новости / Общество / Россия и мир

Синоптики сообщили о резком похолодании в Москве

До минус 20 градусов и ниже

Москва похолодание

Фото: marketsignal.ru

В Москве и области на следующей неделе резко похолодает. Об этом в воскресенье сообщили в Гидрометцентре.

Похолодание до минус 20 градусов мороза по Цельсию и ниже ожидается во второй половине недели. Наиболее холодная погода придется на четверг, 26 января.

Отметим, уже к концу рабочей недели синоптики прогнозирует потепление. В пятницу в столице будет около минус 7 днем.

Добавим, в начале января температура в некоторых районах Московской области опустилась до 35 градусов мороза. Также в столице была зафиксирована самая низкая для Москвы в 21 веке. Температура воздуха опустилась до минус 29,9 градусов.

По материалам: interfax.ru
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