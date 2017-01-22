Все новости

22.01.17 / 14:39 Новости / Россия и мир

СМИ сообщили о провале испытания баллистической ракеты в Великобритании

Его провели летом 2016 года

запуск баллистической ракетыПравительство Соединенного Королевства скрыло факт неудачного запуска твердотопливной баллистической ракеты Trident II D5. Об этом в воскресенье пишет The Sunday Times.

Газета сообщает, что испытание провели в июне прошлого года. Выпущенная у побережья Флориды ракета сбилась с курса и полетела в сторону американского побережья.

Добавим, причины неудачного запуска держатся в секрете. Это стало первым испытанием Trident за четыре года.

Отметим,ранее парламент Великобритании поддержал программу модернизации системы Trident. Она превышает $38 млрд.

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016