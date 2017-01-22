СМИ сообщили о провале испытания баллистической ракеты в Великобритании

Правительство Соединенного Королевства скрыло факт неудачного запуска твердотопливной баллистической ракеты Trident II D5. Об этом в воскресенье пишет The Sunday Times.
Газета сообщает, что испытание провели в июне прошлого года. Выпущенная у побережья Флориды ракета сбилась с курса и полетела в сторону американского побережья.
Добавим, причины неудачного запуска держатся в секрете. Это стало первым испытанием Trident за четыре года.
Отметим,ранее парламент Великобритании поддержал программу модернизации системы Trident. Она превышает $38 млрд.
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