СМИ сообщили о провале испытания баллистической ракеты в Великобритании Его провели летом 2016 года

Правительство Соединенного Королевства скрыло факт неудачного запуска твердотопливной баллистической ракеты Trident II D5. Об этом в воскресенье пишет The Sunday Times.

Газета сообщает, что испытание провели в июне прошлого года. Выпущенная у побережья Флориды ракета сбилась с курса и полетела в сторону американского побережья.

Добавим, причины неудачного запуска держатся в секрете. Это стало первым испытанием Trident за четыре года.

Отметим,ранее парламент Великобритании поддержал программу модернизации системы Trident. Она превышает $38 млрд.