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22.01.17 / 07:56 Новости / Общество / Россия и мир

Семьи пассажиров пропавшего MH370 просят продолжить поиски самолета

В настоящее время поиски приостановлены

Малайзия флаг фото с сайта forum.awd.ru mh370Семьи пассажиров пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing MH370 намерены просить продолжить поиски лайнера. Об этом сообщает в воскресенье агентство France Presse. 

По информации агентства, родственники пропавших подготовят письма, которые будут доставлены лично министру транспорта Малайзии во время его визита в Перт (Австралия). Инициативная группа «голос 370», которая курирует сбор писем, намерена обратиться с просьбой о помощи к правительству Малайзии.

Напомним. ранее на сайте Координационного центра поисков (JACC) было опубликовано совместное коммюнике представителей Австралии, Малайзии и Китая. В нем было сказано, что поиски лайнера приостановлены.

Авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал в 2014 году. На борту находились 227 пассажиров. Самолет пропал с радаров, место крушения обнаружено не было.

По материалам: afp.com
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