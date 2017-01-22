СМИ: сенаторы в США могут заблокировать снятие санкций с России Они опасаются, что Трамп отменит ограничения

Американские сенаторы готовятся внести в верхнюю палату конгресса законопроект, который не позволит президенту США Дональду Трампу снять санкции с России. Об этом пишет в воскресенье Politico.

О таком намерении сообщили сенатор от Демократической партии Чак Шумер и республиканец Джон Маккейн. Шумер считает, что снятие санкций позволит России «делать плохие вещи» и вмешиваться в выборы в других странах. Также он опасается, что Китай и Иран воспримут отмену ограничений как сигнал.

Маккейн также занял жесткую позицию по антироссийским санкциям. Он заявил, что их должно быть больше.

Напомним. 16 января в интервью лондонскому Times Трамп сказал, что Россия должна «существенно» сократить ядерный арсенал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова политика и заявил, что Москва не намерена сокращать ядерный арсенал в обмен на отмену или смягчение санкций. Песков добавил, что необходимо дождаться начала официальных переговоров с Вашингтоном.