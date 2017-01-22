Штайнмайер назвал избрание Трампа концом политической эпохи XX века Пока он не может предсказать, как изменится мир с приходом нового лидера США

Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что избрание Дональда Трампа президентом США ознаменовало конец миропорядка XX столетия. Такое мнение дипломат высказал в статье для Bild, опубликованной в воскресенье.

«С избранием Трампа старый мир XX века, наконец, остался в прошлом», — написал Штайнмайер. Он признал, что пока невозможно сказать, как изменится существующий миропорядок в связи с избранием нового президента США. «Как и всегда, при смене власти появляется неопределенность, сомнения и знаки вопроса касательно курса нового руководства. Однако в эти времена – времена нового глобального хаоса — речь идет о большем, сегодня очень многое поставлено на карту», — считает он.

Напомним. накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что она намерена искать компромисс с Трампом в том, что касается торговых и военных вопросов. Политик отметила, что при обсуждении таких сфер деятельности обеим сторонам следует стремиться к достижению компромисса и проявлять взаимоуважение. Канцлер добавила, что особое внимание, как и раньше, будет удаляться НАТО.