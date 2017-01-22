За месяц в РФ арестовали 500 тыс. спиртосодержащих средств — Роспотребнадзор Проверено более 31 тыс. торговых точек

В России арестовали свыше 500 тыс. единиц спиртосодержащей непищевой продукции с конца декабря. Об этом в воскресенье сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты Роспотребнадзора проверили порядка 31,4 тыс. торговых точек. Также, по данным ведомства, за период с 26 декабря по 17 января на «горячие линии» поступило более 2,1 тыс. обращений. Из них 600 было о фактах незаконной продаже спиртосодержащей непищевой продукции.

Отметим, с 26 декабря в стране вступил в силу запрет о продаже спиртосодержащей непищевой сроком на 30 дней. Такие меры приняли после массового отравления спиртосодержащей жидкостью для ванн «Боярышник» в Иркутской области. Тогда погибли 76 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.