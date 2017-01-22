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22.01.17 / 11:51 Новости / Общество / Россия и мир

За месяц в РФ арестовали 500 тыс. спиртосодержащих средств — Роспотребнадзор

Проверено более 31 тыс. торговых точек

спиртосодержащие средстваВ России арестовали свыше 500 тыс. единиц спиртосодержащей непищевой продукции с конца декабря. Об этом в воскресенье сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты Роспотребнадзора проверили порядка 31,4 тыс. торговых точек. Также, по данным ведомства, за период с 26 декабря по 17 января на «горячие линии» поступило более 2,1 тыс. обращений. Из них 600 было о фактах незаконной продаже спиртосодержащей непищевой продукции.

Отметим, с 26 декабря в стране вступил в силу запрет о продаже спиртосодержащей непищевой сроком на 30 дней. Такие меры приняли после массового отравления спиртосодержащей жидкостью для ванн «Боярышник» в Иркутской области. Тогда погибли 76 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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