На ликвидацию несанкционированной свалки в Шереметьево не хватает 550 млн рублей — СМИ Свалка мешает строительству

На ликвидацию свалки в зоне строительства технических сооружений ВПП-3 в аэропорту Шереметьево не хватает 550 млн рублей. Об этом сообщает в воскресенье RNS со ссылкой на источник, знакомый с расчетами.

Издание также ссылается на материалы совещания по вопросам подготовки аэродромной инфраструктуры Шереметьево к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу. Согласно материалам, подготовка расчетов осуществлялась в 2009—2010 годах. Тогда в зоне строительства еще не было свалки.

Свалка находится в зоне строительства технических сооружений ВПП-3. Строительные и бытовые отходы мешают проведению работ.

В ноябре состоялось совещание, в котором принял участие специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Стоимость работ по ликвидации и утилизации отходов была оценена в 1,35 млрд руб.