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22.01.17 / 00:39 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп посетил штаб-квартиру ЦРУ

Это его первый официальный визит

трамп kontinentusa.com цруПрезидент США Дональд Трамп совершил свой первый визит в качестве главы государства и посетил штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ). 

Политик заверил, что с большим уважением относится к ведомству. Он подчеркнул, что мнение о его конфликте с ведомством из-за расследования о возможной причастности российского правительства к президентской кампании неверно.

«Никто не относится к разведке и ЦРУ лучше, чем Дональд Трамп», — сказал он, обращаясь к сотрудникам ведомства. Трамп пообещал, что ведомство получит столько поддержки, сколько им потребуется.

Напомним, ранее политик посетил молебен в вашингтонском Кафедральном соборе святых Петра и Павла. Его сопровождал вице-президент Майк Пенс. В пресс-службе собора сообщили, что молебен будет означать "начало нового президентского срока благодаря молитве, чтениям и музыкальным выступлениям".

Накануне в Вашингтоне состоялась инаугурация Трампа. Политик принес присягу на Библии и выразил надежду, что Бог будет хранить Соединенные Штаты.

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