Дональд Трамп примет Терезу Мэй в США на следующей неделе Премьер-министр станет первым иностранным гостем Трампа

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибудет в Вашингтон с визитом на следующей неделе. Об этом заявил в воскресенье секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«В четверг наш президент примет своего первого иностранного гостя, когда в Вашингтон в пятницу приедет премьер-министр Тереза Мэй», — сказал Спайсер. Таким образом, пресс-секретарь не уточнил, в какой именно день состоится встреча политиков.

Спайсер добавил, что американский лидер во время телефонного разговора с мексиканским коллегой обсуждал «визит по вопросам торговли, иммиграции и безопасности». Встреча запланирована на 31 января.

Напомним, накануне о том, что в ближайший четверг Мэй прибудет в США, сообщило издание The Telegraph со ссылкой на источники. По информации газеты, визит продлится «пару дней» и в нем не будут участвовать члены парламента. Ожидается, что главной темой переговоров политиков станет двусторонняя торговля. Издание отмечает, что британский премьер-министр намерена затронуть тему отношений с Россией.