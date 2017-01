Twitter подписал 560 тыс. человек на президентский аккаунт Трампа без их согласия руководство соцсети уже принесло извинения

Около 560 тыс. пользователей сервиса микроблогов Twitter оказались подписаны на официальный аккаунт президента США Дональда Трампа без их согласия. Об ошибке рассказал в субботу генеральный директор сети микроблогов Джек Дорси.

По словам Дорси, это коснулось тех. кто успел подписаться на аккаунт с ником POTUS44 (44th President of the United States, 44-й президент США), который закрепили за Бараком Обамой после его ухода с поста президента. Они автоматически оказались подписаны на пользователя с ником POTUS (President of the United States, президент США). Этот аккаунт теперь ведет Дональд Трамп, все старые твиты оттуда удалены.

«По нашим оценкам, это затронуло около 560 тыс. человек», — сообщил Дорси в своем аккаунте. Он назвал случившееся ошибкой и извинился.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что не любит пользоваться Twitter и использует сеть только для защиты от «нечестных СМИ». «Если бы пресса была честной, хотя она такой не является, я бы совершенно не пользовался Twitter, в этом не было бы необходимости», — пояснил политик.