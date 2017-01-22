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22.01.17 / 09:30 Новости / Общество / Россия и мир

В Мехико сотни женщин приняли участие в протестах против Трампа

Они вышли к посольству с лозунгами

Фото: interfax.ru

Фото: interfax.ru

В Мехико сотни женщин приняли участие в протестах против избрания Дональда Трампа президентом США. Об этом сообщает в воскресенье мексиканский портал  Informador.

Портал отмечает, что в акции, которая прошла в рамках «Женских маршей», приняли участие как мексиканки, так и гражданки США. Они вышли к посольству США с плакатами  «Это не мой президент», «Мы – стена против фашизма» и другими.

Добавим, «Женские марши» прошли по всем стране. В частности, в Вашингтоне в протестах приняли участие около 500 тыс. человек. В них принял участие экс-госсекретарь США Джон Керри. Похожие акции прошли в Берлине, Лондоне, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне, Токио и, по словам организаторов, даже в Антарктиде.

Фото: informador.com.mx
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