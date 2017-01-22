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22.01.17 / 08:23 Новости / Общество / Россия и мир

В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 8,0

Объявлено предупреждение о цунами

землетрясение-толчки-сейсмограф-gagauzinfo.md гвинее землетрясениееНа острове Бугенвиль Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 8,0. Об этом сообщает в воскресенье Reuters.

Агентство сообщает, что толчки ощущалижители административного центра острова, города Арава. Он находится в 47 км от эпицентра землетрясения. Неизвестно, есть ли пострадавшие и погибшие.

Тихоокеанский центр предупреждения цунами сообщил о возможным цунами. По данным Центра, они могут произойти у берегов Папуа — Новой Гвинеи, Соломоновых островов, Науру, Понпеи, Косраэ, Вануату, островов Трук и Индонезии.

Добавим, ранее в воскресенье  Геофизическая служба РАН зафиксировала землетрясение магнитудой 4,4 в Приморском крае. Оно произошло в 50 километрах к востоку от приморского города Спасска-Дальнего.

По материалам: reuters.com
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