В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 8,0 Объявлено предупреждение о цунами

На острове Бугенвиль Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 8,0. Об этом сообщает в воскресенье Reuters.

Агентство сообщает, что толчки ощущалижители административного центра острова, города Арава. Он находится в 47 км от эпицентра землетрясения. Неизвестно, есть ли пострадавшие и погибшие.

Тихоокеанский центр предупреждения цунами сообщил о возможным цунами. По данным Центра, они могут произойти у берегов Папуа — Новой Гвинеи, Соломоновых островов, Науру, Понпеи, Косраэ, Вануату, островов Трук и Индонезии.

Добавим, ранее в воскресенье Геофизическая служба РАН зафиксировала землетрясение магнитудой 4,4 в Приморском крае. Оно произошло в 50 километрах к востоку от приморского города Спасска-Дальнего.