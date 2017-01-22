В Совфеде опровергли информацию о переговорах РФ и Ливии о создании базы Ранее СМИ сообщили планах России построить две военные базы

Россия не ведет переговоров с Ливией о создании военных баз. Об этом в воскресенье сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Ранее швейцарское издание Neu Zürcher Zeitung сообщило, что лидер Ливии подписал соглашение, в котором говорится о планах РФ построить две военные базы в Тобруке и Бенгази.

«Таких переговоров не ведется», — подчеркнул Озеров.

Отметим, в декабре Сирия и Россия подписали договор о модернизации и расширении российской базы в Тартусе. Оно будет действовать в течение 49 лет. Пункт в Тартусе передали России в безвозмездное пользование.