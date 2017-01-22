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22.01.17 / 10:54 Новости / Политика / Россия и мир

Во Франции стартовал первый тур праймериз социалистов

В нем могут участвовать все желающие, зарегистрированные в государственных списках избирателей

во франции праймеризВо Франции начался первый тур праймериз Французской социалистической партии (ФСП). В стране будут работать 7,5 тыс. избирательных участков.

В первом туре могут принять участие все желающие, зарегистрированные в государственных списках избирателей. Для голосования необходимо предъявить документы, внести 1 евро в фонд Соцпартии и расписаться на бланке, удостоверяющем, что избиратель «разделяют республиканские ценности Французской Республики и левых сил».

Отметим, избирательные участки закроются в 21:00 мск. Согласно прогнозам, явка составит порядка 1,5-2 млн человек.

Добавим, президентские выборы состоятся во Франции 23 апреля и 7 мая. На пост главы страны баллотируются семь кандидатов: бывший премьер Мануэль Вальс, экс-министр экономики Арно Монтебур, двое экс-инистров образования — Бенуа Амон и Венсан Пейон, экс-министр жилищного хозяйства, лидер Радикальной левой партии Сильвия Пинель, глава партии «Демократический фронт» Жан-Люк Беннамиас и вице-спикер Национального собрания Франсуа де Рюжи.

По материалам: ria.ru
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