WikiLeaks попросила прислать ей налоговую декларацию Трампа

Организация Wikileaks попросила прислать ей налоговую декларацию президента США Дональда Трампа для публикации. Соответствующее сообщение появилось в ее аккаунте в Twitter в воскресенье.
«Советник Трампа Келлиэнн Конуэй сегодня сказала, что Трамп не будет публиковать свою налоговую декларацию. Отправьте ее нам, чтобы мы это сделали», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее советник Трампа Келлиэн Конуэй заявила в интервью телеканалу ABC News, что президент не будет публиковать свою налоговую декларацию.По ее словам, американцы будут следить не за документами политика, а за тем, как будут выглядеть при новом президенте их собственные налоговые декларации.
Размещенная на сайте администрации для петиций petitions.whitehouse.gov петиция с призывом опубликовать отчетность Трампа набрала 100 тысяч голосов менее чем за сутки. Такое количество подписей обязывает Белый дом дать ответ на петицию.