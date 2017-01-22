WikiLeaks попросила прислать ей налоговую декларацию Трампа Организация опубликует ее, раз никто не хочет этого сделать

Организация Wikileaks попросила прислать ей налоговую декларацию президента США Дональда Трампа для публикации. Соответствующее сообщение появилось в ее аккаунте в Twitter в воскресенье.

«Советник Трампа Келлиэнн Конуэй сегодня сказала, что Трамп не будет публиковать свою налоговую декларацию. Отправьте ее нам, чтобы мы это сделали», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее советник Трампа Келлиэн Конуэй заявила в интервью телеканалу ABC News, что президент не будет публиковать свою налоговую декларацию.По ее словам, американцы будут следить не за документами политика, а за тем, как будут выглядеть при новом президенте их собственные налоговые декларации.

Размещенная на сайте администрации для петиций petitions.whitehouse.gov петиция с призывом опубликовать отчетность Трампа набрала 100 тысяч голосов менее чем за сутки. Такое количество подписей обязывает Белый дом дать ответ на петицию.