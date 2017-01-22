Задержан подозреваемый в обстреле зданий в Стамбуле

В Турции задержали основного подозреваемого в обстреле управления безопасности и офиса правящей партии в Стамбуле. Об этом в воскресенье пишет издание Yeni Safak.
У задержанного конфисковали огнестрельное оружие и гранату. Также полиция допрашивает допрос пяти других подозреваемых в причастности к атаке. Их задержали накануне.
Добавим, 20 января неизвестные обстреляли из гранатомета здание управления безопасности в Стамбуле и офис правящей партии в Стамбуле. Никто не пострадал. Также ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение. После произошедшего полиция начала проверки и рейды.
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