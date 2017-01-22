Задержан подозреваемый в обстреле зданий в Стамбуле У него изъяли оружие

В Турции задержали основного подозреваемого в обстреле управления безопасности и офиса правящей партии в Стамбуле. Об этом в воскресенье пишет издание Yeni Safak.

У задержанного конфисковали огнестрельное оружие и гранату. Также полиция допрашивает допрос пяти других подозреваемых в причастности к атаке. Их задержали накануне.

Добавим, 20 января неизвестные обстреляли из гранатомета здание управления безопасности в Стамбуле и офис правящей партии в Стамбуле. Никто не пострадал. Также ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение. После произошедшего полиция начала проверки и рейды.