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22.01.17 / 19:03 Новости / Общество / Россия и мир

Задержан подозреваемый в обстреле зданий в Стамбуле

У него изъяли оружие

подозреваемый в обстреле В Турции задержали основного подозреваемого в обстреле управления безопасности и офиса правящей партии в Стамбуле. Об этом в воскресенье пишет издание Yeni Safak.

У задержанного конфисковали огнестрельное оружие и гранату. Также полиция допрашивает допрос пяти других подозреваемых в причастности к атаке. Их задержали накануне.

Добавим, 20 января неизвестные обстреляли из гранатомета здание управления безопасности в Стамбуле и офис правящей партии в Стамбуле. Никто не пострадал. Также ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение. После произошедшего полиция начала проверки и рейды.

По материалам: yenisafak.com

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