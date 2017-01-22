В Раду внесли законопроект об исключительности украинского языка Украинский язык хотят сделать обязательным

В Верховную раду Украины внесли законопроект «О государственном языке», предусматривающий исключительное использование украинского языка. Его зарегистрировали в субботу.

Документ подготовили 33 депутата парламента из разных фракций. Авторы предлагают сделать украинский язык обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях.

Также они считают, что украинский язык должен в обязательном порядке использовать на всех культурно-массовых мероприятиях, в СМИ и книгопечатании. Также это касается сферы обслуживания.

Напомним, в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики. Он предусматривал возможность использования двух официальных языков в 13 из 27 регионах страны. Президент республики Петр Порошенко заявлял, что украинский язык должен оставаться единственным государственным языком Украины. По его мнению, это способствовало бы консолидации общества.