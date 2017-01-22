Пресс-секретарь Буша-старшего рассказал об улучшении здоровья экс-политика После нескольких дней в больнице

Состояние бывшего президента США Джорджа Буша-старшего улучшилось после госпитализации из-за обострения пневмонии. Об этом сообщил его пресс-секретарь Джим Макгарт в своем Twitter.

«После нескольких проведенных дней покоя, состояния здоровья президента (Джорджа Буша-старшего. — РБК) и госпожи Буш (супруги экс-лидера США. — РБК) продолжают улучшаться в течение последних 24 часов», — написал Макгарт. Он уточнил, что экс-политик дышит без посторонней помощи.

Напомним, экс-президент США Джордж Буш-старший и его супруга были госпитализированы 18 января. У них диагностировали пневмонию. Чету Бушей положили в реанимацию больницы Хьюстона.

Джордж Буш—старший — самый пожилой из ныне живущих бывших глав Соединенных Штатов. Ему 92 года, он страдает болезнью Паркинсона и передвигается в инвалидном кресле. Буш-старший руководил США с 1989 по 1993 год. Бывшей первой леди 91 год.