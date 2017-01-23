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23.01.17 / 16:29 Новости / Общество / Россия и мир

ПРО Москвы выявила 10 пусков ракет в прошлом году

И 750 учебных тренировок

ракета ракетаМосковская система противоракетной обороны (ПРО) обнаружила более 10 пусков ракет космического назначения. Об этом в Минобороны заявили в понедельник.

Ракеты были запущены с российских космодромов, полигонов и акваторий. В министерстве также рассказали о проведении более 750 учебных тренировок.

Дальность обнаружения головной части ракеты РЛС «Дон-2Н» оставляет 3,7 тыс. км. Высота обнаружения цели – 40 тыс. км.

«Дон-2Н» является главным элементом системы ПРО Москвы. Кроме нее в наземный эшелон также входят станции «Днепр», «Дарьял» и «Воронеж».

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