ПРО Москвы выявила 10 пусков ракет в прошлом году И 750 учебных тренировок

Московская система противоракетной обороны (ПРО) обнаружила более 10 пусков ракет космического назначения. Об этом в Минобороны заявили в понедельник.

Ракеты были запущены с российских космодромов, полигонов и акваторий. В министерстве также рассказали о проведении более 750 учебных тренировок.

Дальность обнаружения головной части ракеты РЛС «Дон-2Н» оставляет 3,7 тыс. км. Высота обнаружения цели – 40 тыс. км.

«Дон-2Н» является главным элементом системы ПРО Москвы. Кроме нее в наземный эшелон также входят станции «Днепр», «Дарьял» и «Воронеж».