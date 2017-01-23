Главным редактором «Аргументов и Фактов» стал Игорь Черняк Он приступит к своим обязанностям 25 января

Заместитель главреда «Российской газеты» Игорь Черняк займет пост главного редактора еженедельника «Аргументы и Факты». Об этом в понедельник сообщили в «АиФ».

Черняк приступит к своим обязанностям 25 января. Первый номер под его руководством должен выйти 1 февраля. Черняк подчеркнул, что никаких принципиальных изменений» в еженедельнике не планируется.

Отметим, предыдущий главред «Аргументов и Фактов» Николай Зятьков покинул пост в декабре прошлого года. Он руководил издание с 1981 года. Обязанности Зятькова временно исполнял его заместитель Евгений Факторович.