Apple и Foxconn обсуждают строительство фабрики за $7 млрд В США

Apple и тайваньская Foxconn Technology Group обсуждают возможность строительства завода в США стоимостью в $7 млрд. Об этом в понедельник заявили в Foxconn.

Стоимость строительства завода может обойтись компаниям в $7 млрд. Фабрика сможет создать 30-50 тыс. новых рабочих мест.

Foxconn занимается производством электроники, в том числе выпускает на своих заводах технику Apple. Известно, что завод может заняться производством ТВ-панелей и плоских экранов для смартфонов.

Ранее стало известно об иске Apple против производителя чипов Qualcomm. Американская компания обвиняет производителя в злоупотреблении положением на рынке и завышении цен.