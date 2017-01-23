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23.01.17 / 18:14 Новости / Общество / Россия и мир

Apple и Foxconn обсуждают строительство фабрики за $7 млрд

В США

apple фабрика, фото с сайта novosti-tchasa.ruApple и тайваньская Foxconn Technology Group обсуждают возможность строительства завода в США стоимостью в $7 млрд. Об этом в понедельник заявили в Foxconn.

Стоимость строительства завода может обойтись компаниям в $7 млрд. Фабрика сможет создать 30-50 тыс. новых рабочих мест.

Foxconn занимается производством электроники, в том числе выпускает на своих заводах технику Apple. Известно, что завод может заняться производством ТВ-панелей и плоских экранов для смартфонов.

Ранее стало известно об иске Apple против производителя чипов Qualcomm. Американская компания обвиняет производителя в злоупотреблении положением на рынке и завышении цен.

По материалам: nikkei.com
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