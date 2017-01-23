Центробанк отозвал лицензию у банка «Новация» Из-за «реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков»

Российский Центральный Банк отозвал лицензию у адыгейского банка «Новация». Об этом в понедельник сообщается на сайте регулятора.

Такое решение ЦБ принял из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Также в ЦБ отметили «реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков».

Добавим, также «Новация» несвоевременно исполнял обязанности перед кредиторами и проводил высокорискованную кредитную политику. По данным на 1 января, банк занимал 416 место в банковской системе России.

Напомним, также в понедельник утром Центробанк отозвал лицензии у сибирского банка «Сириус». Также лицензии лишлился «Тальменка-банк».