В Магадане ввели талоны на бензин Из-за неисправности танкера, доставляющего нефтепродукты

На автозаправочных станциях Магадана ввели продажу бензина АИ-95 по талонам. Об этом сообщили в правительстве Магаданской области в понедельник.

Введение талонов связано с неисправностью танкера, который доставляет нефтепродукты в Магаданскую область. При этом власти региона отметили, что дефицита бензина в области нет.

Согласно информации департамента цен и тарифов региона, стоимость бензина АИ-95 в Магадане составляет 47,27 рубля за литр. Литр дизельного топлива стоит 46,8 рублей, а бензин АИ-92 — 45,03 рублей за литр. В области последний стоит от 44,6 до 64 рублей за литр.