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23.01.17 / 11:13 Новости / Россия и мир

В Магадане ввели талоны на бензин

Из-за неисправности танкера, доставляющего нефтепродукты

Бензин

Фото АБН

На автозаправочных станциях Магадана ввели продажу бензина АИ-95 по талонам. Об этом сообщили в правительстве Магаданской области в понедельник.

Введение талонов связано с неисправностью танкера, который доставляет нефтепродукты в Магаданскую область. При этом власти региона отметили, что дефицита бензина в области нет.

Согласно информации департамента цен и тарифов региона, стоимость бензина АИ-95 в Магадане составляет 47,27 рубля за литр. Литр дизельного топлива стоит 46,8 рублей, а бензин АИ-92 — 45,03 рублей за литр. В области последний стоит от 44,6 до 64 рублей за литр.

По материалам: ria.ru
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