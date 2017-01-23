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23.01.17 / 19:31 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Brent торгуется у отметки $55,3 за баррель

WTI – $52,8

brentНефть марки Brent торгуется у отметки $55,3 за баррель на торгах Межконтинентальной биржи ICE. По фиксингу на 19:00 по московскому времени в понедельник бочка нефти эталонного сорта стоит $55,29.

Brent потеряла в цене почти 0,4%. WTI уступает интенсивнее – цены просели уже на 0,8%. Баррель техасской нефти стоит на торгах $52,8.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что стоимость нефти падает после полудня в понедельник. Заседание в ОПЕК по соблюдению заморозки нефти прошло нейтрально. Министр нефти Венесуэлы по его итогам подчеркнул, что соглашение исполнено примерно на 80%. «Изначально инвесторы пришли к мысли о том, что осенние соглашения формата ОПЕК+ будут исполняться неукоснительно, поэтому нейтральные новости на этот счет и не учитываются», — высказала мнение аналитик.

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