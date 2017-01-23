Бруно Сезар может перейти в ЦСКА зимой – источник Полузащитником также интересуются в «Спартаке»

Полузащитник бразильского «Спортинга» Бруно Сезар может перейти в ЦСКА в зимнее трансферное окно. Об этом АБН сообщил источник, близкий к руководству московского клуба.

По словам источника, за бразильского футболиста армейцы поборются с селекционерами «Спартака». Переход полузащитника обойдется москвичам в 7 млн евро.

Отметим, к «Спортингу» Сезар присоединился в 2015 году. До этого он играл за «Бенфику», «Аль-Ахли» и «Эшторил-Прая». В этом сезоне футболист сыграл в 17 матчах, отметился одним голом и одной голевой передачей. Стоимость Сезара на немецком портале transfermarkt.de оценивают в 3,5 млн евро.