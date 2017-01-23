ЦБ отозвал лицензию у барнаульского Тальменка-банка Он занимал третье место в регионе по размеру активов

Банк России с 23 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Тальменка-банк, зарегистрированной в Барнауле. Об этом сообщается в понедельник на сайте ЦБ РФ.

По данным портала banki.ru, Тальменка-банк занимал третье место в регионе по величине активов и 409 по России. Он участвовал в системе страхования вкладов.

Напомним. 19 января РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Центробанк отключил организацию от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП). Ранее Тальменка-банк приостановил проведение всех операций клиентов. По информации агентства, до банка нельзя было дозвониться. Автоответчик сообщал звонившим об информационной атаке, которой подвергся банк.

Сумма вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей в организации составила 1,2 миллиарда рублей на 1 декабря 2016 года. Его совладельцами являются 9 физлиц, в том числе, член совета директоров банка Константин Федоряк (он владеет 9,9% капитала банка)