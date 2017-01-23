Реставрацию петербургского дацана завершат до конца 2019 года Из бюджета города на работы выделят более 55 млн рублей

Реставрацию петербургского буддийского храма «Дацан Гунзэчойнэй» завершат до конца 2019 года. Об этом АБН в понедельник сообщили в правительстве города.

По информации чиновников, на реставрацию молельного зала храма городские власти выделят более 55 млн рублей из бюджета Петербурга. В помещении восстановят плитку, а также украсят интерьер. На время реставрационных работ службу прерывать не будут.

Напомним, петербургский дацан основали в 1909 году. Здание буддийского храма отдали в ведение спортивным организациям в 1938 году, а в годы Великой Отечественной войны в дацане действовала военная радиостанция. Памятником архитектуры местного значения здание храма объявили в ноябре 1968 года, а в 1990 передали Центральному духовному управлению буддистов СССР. Дацан располагается на Приморском проспекте возле станции метро «Старая Деревня».