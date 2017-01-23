Реставрацию петербургского дацана завершат до конца 2019 года

Реставрацию петербургского буддийского храма «Дацан Гунзэчойнэй» завершат до конца 2019 года. Об этом АБН в понедельник сообщили в правительстве города.
По информации чиновников, на реставрацию молельного зала храма городские власти выделят более 55 млн рублей из бюджета Петербурга. В помещении восстановят плитку, а также украсят интерьер. На время реставрационных работ службу прерывать не будут.
Напомним, петербургский дацан основали в 1909 году. Здание буддийского храма отдали в ведение спортивным организациям в 1938 году, а в годы Великой Отечественной войны в дацане действовала военная радиостанция. Памятником архитектуры местного значения здание храма объявили в ноябре 1968 года, а в 1990 передали Центральному духовному управлению буддистов СССР. Дацан располагается на Приморском проспекте возле станции метро «Старая Деревня».
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