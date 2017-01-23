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23.01.17 / 19:17 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Доллар и евро на Московской бирже торгуются в минусе

Доллар 59,45; евро 63,86

доллар евро

Коллаж АБН

Курсы доллара и евро заканчивают торговый день на Московской бирже в красной зоне. По фиксингу на 18:51 доллар торгуется у отметки 59,5 рублей, евро – 63,8 рублей.

Доллар потерял более 30 копеек. Евро – порядка 6 копеек.

Аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что пара евро/доллар в понедельник находится у шестинедельных максимумов. «Ни речи Дональда Трампа, ни его первые указы пока не поддерживают доллар США так, как предполагалось», — пишет аналитик. Основные торги в паре EUR/USD идут вокруг 1,0740.

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