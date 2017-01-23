Доллар и евро на Московской бирже торгуются в минусе Доллар 59,45; евро 63,86

Курсы доллара и евро заканчивают торговый день на Московской бирже в красной зоне. По фиксингу на 18:51 доллар торгуется у отметки 59,5 рублей, евро – 63,8 рублей.

Доллар потерял более 30 копеек. Евро – порядка 6 копеек.

Аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что пара евро/доллар в понедельник находится у шестинедельных максимумов. «Ни речи Дональда Трампа, ни его первые указы пока не поддерживают доллар США так, как предполагалось», — пишет аналитик. Основные торги в паре EUR/USD идут вокруг 1,0740.