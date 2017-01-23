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23.01.17 / 15:02 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Дзюба не покинет «Зенит» зимой – источник

Несмотря на предложения от китайских клубов

дзюба зенитНападающий «Зенита» Артем Дзюба не покинет команду в зимнее трансферное окно. Об этом АБН в понедельник сообщил источник, близкий к работе трансферного отдела петербургского клуба.

По информации источника, на российского нападающего претендуют «Шанхай Теллэйс» и «Шанхай Гринлэнд Шеньхуа». В футболисте заинтересован нынешний наставник «Шанхай Теллэйс» Андре Виллаш-Боаш, тренировавший Дзюбу в «Зените». За футболиста руководство китайского клуба предлагает около 30 млн евро.

Напомним, в Петербург Дзюба перебрался в июле 2015 года. В «Зените» нападающий забил 31 гол в 64 матчах. В составе сине-бело-голубых Дзюба выиграл кубок и суперкубок России, а также серебряные медали чемпионата страны. Аналитики немецкого сайта transfermarkt.de оценивают Дзюбу в 9 млн евро.

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