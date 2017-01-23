Все новости

23.01.17 / 14:32 Новости / Общество / Россия и мир

Samsung не станет презентовать Galaxy S8 на MWC

Из-за проблем с Galaxy Note 7

samsung-galaxy-phone samsung flagmanКорейская компания не представит новый флагман Samsung Galaxy S8 в феврале. Об этом глава мобильного подразделения Донджин Кох рассказал в понедельник.

Предполагалось, что Samsung презентует новый смартфон 27 февраля на выставке Mobile World Congress в Барселоне. Отсрочку запуска в компании объяснили повышением безопасности устройств.

Кох также заявил, что компания работает над тем, чтобы «восстановить доверие потребителей». Новая дата выхода смартфона неизвестна.

Напомним, ранее в Samsung официально объявили причину возгорания Galaxy Note 7. Проблема заключалась в нестандартных размерах батареи.

По материалам: reuters.com
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016