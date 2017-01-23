Samsung не станет презентовать Galaxy S8 на MWC Из-за проблем с Galaxy Note 7

Корейская компания не представит новый флагман Samsung Galaxy S8 в феврале. Об этом глава мобильного подразделения Донджин Кох рассказал в понедельник.

Предполагалось, что Samsung презентует новый смартфон 27 февраля на выставке Mobile World Congress в Барселоне. Отсрочку запуска в компании объяснили повышением безопасности устройств.

Кох также заявил, что компания работает над тем, чтобы «восстановить доверие потребителей». Новая дата выхода смартфона неизвестна.

Напомним, ранее в Samsung официально объявили причину возгорания Galaxy Note 7. Проблема заключалась в нестандартных размерах батареи.