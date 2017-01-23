СМИ: В «Газпроме» обдумывают заморозку дивидендов до 2019 года А также продажа активов на $6 млрд

В госкорпорации «Газпром» задумались над тем, чтобы заморозить дивиденды на уровне 2016 года. Заморозку могут продлить до 2019 года, пишет в понедельник Bloomberg.

Также компания рассчитывает продать активов на 350 млрд рублей, или $6 млрд. В 2018 году компания рассчитывает получить 705 млрд рублей внешних заимствований (по сравнению с 288 млрд рублей в 2017 году), а в 2019 году – 641 млрд рублей.

Напомним, в декабре 2016 года зампред «Газпрома» Андрей Круглов сказал, что компания намерена сохранить размер дивидендных выплат на уровне 2015 года. Тогда «Газпром» стал лидером среди российских ПАО по объему выплат. Акционеры компании получили в общей сложности 187 млрд рублей. Это почти 50% скорректированной чистой прибыли по РСБУ или более 23% по МСФО.