«Газпром» намерен продать долю в сети газопроводов Gascade – СМИ Сделку могут провести в этом году

«Газпром» планирует продать долю в германской сети газопроводов Gascade. Об этом в понедельник сообщили «Интерфаксу» источники в отрасли.

Высшее руководство «Газпрома» уже приняло принципиальное решение о продаже, сказал источник. Сделку должны провести в нынешнем году.

Отметим, газотранспортная сеть Gascade включает 2,4 тыс. км линейной части газопроводов и девять компрессорных станций с 29 ГПА. В 2012—2015 годах «Газпром» провел сделку обмена активами с германским партнером BASF/Wintershall. Российская компания получила доли в сбытовых партнерствах Wingas, WIEH, WIEE. Также «Газпром получил долю в СП по хранению газа astora.