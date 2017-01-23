Все новости

23.01.17 / 16:20 Новости

«Газпром» намерен продать долю в сети газопроводов Gascade – СМИ

Сделку могут провести в этом году

газпром gascade

Фото tass.ru

«Газпром» планирует продать долю в германской сети газопроводов Gascade. Об этом в понедельник сообщили «Интерфаксу» источники в отрасли.

Высшее руководство «Газпрома» уже приняло принципиальное решение о продаже, сказал источник. Сделку должны провести в нынешнем году.

Отметим, газотранспортная сеть Gascade включает 2,4 тыс. км линейной части газопроводов и девять компрессорных станций с 29 ГПА. В 2012—2015 годах «Газпром» провел сделку обмена активами с германским партнером BASF/Wintershall. Российская компания получила доли в сбытовых партнерствах Wingas, WIEH, WIEE. Также «Газпром получил долю в СП по хранению газа astora.

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016