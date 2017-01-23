«Газпром» рассказал о снижении запасов газа в Украине Впереди еще два месяца отопительного сезона

«Газпром» зафиксировал снижение запасов газа в украинских подземных хранилищах. Об этом рассказал в воскресенье глава компании Алексей Миллер.

По данным российской компании, запасы газов Украины упали до 10,8 млрд куб. м. При этом суточный отбор из хранилищ с 15 января увеличился более чем на 40%.

Миллер выразил опасения по поводу того, что Украину ждут еще два месяца отопительного сезона. По его словам, «прохождение Украиной пиков спроса на газ в этот холодный период вызывает серьезные опасения».

Напомним. в начале января пресс-секретарь «Укртрансгаза» Максим Белявский рассказал, что «Газпром» увеличил заявку на транзит газа через газотранспортную систему Украины на 10% по сравнению с первыми днями 2017 года. Он пояснил, что причиной такого решения стало похолодание. Белявский заверил, что объемов газа достаточно для покрытия потребностей жителей республики.