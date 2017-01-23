Все новости

23.01.17 / 01:25 Новости / Россия и мир / Экономика

«Газпром» рассказал о снижении запасов газа в Украине

Впереди еще два месяца отопительного сезона

Миллер, фото AFP газпром«Газпром» зафиксировал снижение запасов газа в украинских подземных хранилищах. Об этом рассказал в воскресенье глава компании Алексей Миллер. 

По данным российской компании, запасы газов Украины упали до 10,8 млрд куб. м. При этом суточный отбор из хранилищ с 15 января увеличился более чем на 40%.

Миллер выразил опасения по поводу того, что Украину ждут еще два месяца отопительного сезона. По его словам, «прохождение Украиной пиков спроса на газ в этот холодный период вызывает серьезные опасения».

Напомним. в начале января пресс-секретарь «Укртрансгаза» Максим Белявский рассказал, что «Газпром» увеличил заявку на транзит газа через газотранспортную систему Украины на 10% по сравнению с первыми днями 2017 года. Он пояснил, что причиной такого решения стало похолодание. Белявский заверил, что объемов газа достаточно для покрытия потребностей жителей республики.

 

По материалам: tass.ru
Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016