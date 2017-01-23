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23.01.17 / 22:41 Новости / Политика / Россия и мир

Грызлова исключили из набсовета «Росатома»

Ранее он был его председателем

грызлов росатомГлаву высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова вывели из состава наблюдательного совета госкорпорации «Росатом». Президент России Владимир Путин подписал указ в понедельник.

Также из набсовета исключен заместитель гендиректора «Росатома» Юрий Яковлев. В состав совета вошли глава Минэнерго Александр Новак, один из вице-премьеров РФ Юрий Трутнев и помощник президента Юрий Ушаков.

Напомним, ранее первый заместитель главы АП (администрации президента) Сергей Кириенко встал во главе наблюдательного совета госкомпании. Это случилось в декабре. Его предшественников был именно Грызлов. Он возглавил совет директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

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