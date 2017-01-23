Грызлова исключили из набсовета «Росатома»

Главу высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова вывели из состава наблюдательного совета госкорпорации «Росатом». Президент России Владимир Путин подписал указ в понедельник.
Также из набсовета исключен заместитель гендиректора «Росатома» Юрий Яковлев. В состав совета вошли глава Минэнерго Александр Новак, один из вице-премьеров РФ Юрий Трутнев и помощник президента Юрий Ушаков.
Напомним, ранее первый заместитель главы АП (администрации президента) Сергей Кириенко встал во главе наблюдательного совета госкомпании. Это случилось в декабре. Его предшественников был именно Грызлов. Он возглавил совет директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение».