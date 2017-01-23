Власти Петербурга подали иск к «Метрострою» На 426 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) подал иск к компании «Метрострой». Об этом сообщили в КРТИ в понедельник.

Иск связан с неподтвержденными затратами на вывоз отходов «опасных» категорий со стройки Фрунзенского радиуса от станции «Международная» до станции «Южная». По данным городских властей, компания получила за эти работы 426 млн рублей. Сами работы, при этом, выполнены не были.

Напомним, в апреле прошлого года КРТИ подал два иска к «Метрострою». Первый на 77 млн рублей связан с подготовкой территории для продолжения Невско-Василеостровской линии. Второй иск — на 146 млн рублей был подан 8 апреля. В КРТИ тогда утверждали, что компания не выполнила работы по контракту на инженерную подготовку земли для продолжения красносельско-калининской линии метрополитена.