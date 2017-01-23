Все новости

23.01.17 / 13:11 Новости / Петербург и Ленобласть

Власти Петербурга подали иск к «Метрострою»

На 426 млн рублей

иск

Фото АБН

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) подал иск к компании «Метрострой». Об этом сообщили в КРТИ в понедельник.

Иск связан с неподтвержденными затратами на вывоз отходов «опасных» категорий со стройки Фрунзенского радиуса от станции «Международная» до станции «Южная». По данным городских властей, компания получила за эти работы 426 млн рублей. Сами работы, при этом, выполнены не были.

метрострой петербург
Все сложно. Долгая история отношений Петербурга и «Метростроя»

Напомним, в апреле прошлого года КРТИ подал два иска к «Метрострою». Первый на 77 млн рублей связан с подготовкой территории для продолжения Невско-Василеостровской линии. Второй иск — на 146 млн рублей был подан 8 апреля. В КРТИ тогда утверждали, что компания не выполнила работы по контракту на инженерную подготовку земли для продолжения красносельско-калининской линии метрополитена.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016