«Мегафон» и Mail.ru, «Роснефть» и Мизулина. Итоги понедельника

Акционеры «Мегафона» одобрили сделку по покупке 63,8% Mail.ru Group. Путин встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным и узнал много хорошего про эту компанию. А с самого утра стало известно, что сенатор Елена Мизулина покинула ряды партии «Справедливая Россия». Это и многое другое случилось в понедельник.

Под вечер пришли важные новости из США, где еще утро. Там Дональд Трамп сделал то, что обещал — вывел США из состава Транстихоокеанского партнерства.

Чуть раньше в Астане завершился первый день переговоров по Сирии. Продолжат завтра.

Акционеры «Мегафона» одобрили сделку с Mail.ru. Провели внеочередное собрание акционеров, представители USM в нем не участвовали.

Елена Мизулина покинула партию «справедливороссов». А ведь она состояла в ней с 2007 года!

Путин встретился с Сечиным. По итогам встречи президент решил увидеться с покупателями пакета акций «Роснефти». Объем инвестиций компании в 2016 году составил, кстати, 750 млрд рублей.

Еще один герой дня — компания «Яндекс. Деньги». Она ограничит сбор средств на политические цели, а чуть раньше заблокировала электронный кошелек Алексея Навального.

В Магадане ввели талоны на бензин. Все из-за неисправностей танкера, который доставляет нефтепродукты в область.

А Центробанк с утра лишил лицензии сразу три банка. Не повезло «Новации», «Сириусу» и «Тальменка-банку».