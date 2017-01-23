Кассовые сборы «Звездные войны. Изгой» превысили $1 млрд На 39-й день проката

Кассовые сборы фильма «Звездные войны. Изгой» в мировом прокате превысили $1 млрд. Об этом сообщили аналитики портала «Кинобизнес» в понедельник.

Этого рубежа фильм достиг на 39-й день проката. «Изгой» — 28-й фильм в истории, которому удалось собрать $1 млрд в кинотеатрах.

Отметим, в Северной Америке по итогам минувших выходных лента получила $512,2 млн. В других странах мира — $499,1 млн.

«Изгой» вышел на экраны в США 16 декабря 2016 года. В России в первый четверг фильм собрал 65 млн рублей, а за первый уик-энд – более 350 млн рублей. Общий сбор в российском кинопрокате – 700,7 млн рублей, или $11,4 млн.