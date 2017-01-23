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23.01.17 / 19:50 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Мариинке состоится концерт в честь Китайского Нового года

Это будет 20-й концерт проекта

концерт китайский новый годНа исторической сцене Мариинского театра 25 января в 19:00 состоится концерт в честь Китайского Нового года. Об этом в театре рассказали в понедельник.

Программу «Шелковый путь и каприччио горы Фучунь» представят лауреаты премии China National Arts Foundation Китайский оркестр телерадиовещания провинции Шэньси и Оркестр традиционных инструментов провинции Чжэцзян. Также на сцене выступят солисты, играющие на древних китайских музыкальных инструментах: Фань Цун (гуаньцзы) и Лю Тинтин (эрху). Дирижер – Чжан Ле.

Отметим, в 2017 году проект «Большой концерт в честь Китайского Нового года» отметит свое двадцатилетие. Впервые такой концерт прошел в 1998 году в Золотом зале венского Музикферайн. С тех пор его ежегодно проводят во многих мировых театрах. Отметим, онлайн концерт можно будет посмотреть на сайте mariinsky.tv. Билеты на сайте театра стоят от 500 рублей до 4 тыс. рублей.

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