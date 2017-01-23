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23.01.17 / 07:12 Новости / Политика / Россия и мир

Контроразведка США изучала контакты советника Трампа с Россией

О результатах расследования не сообщается

rg.ru трамп контрразведкаКонтрразведка США изучала контакты советника по национальной безопасности в администрации президента США Майкла Флинна с Россией. Об этом в понедельник сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. 

Расследование проводили ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ) США. Собеседники газеты утверждают, что они изучали характер связей Флинна с российской стороной и выясняли, не противоречили ли они американским законам.

Источники издания не уточнили. продолжается ли расследование в настоящее время. Они также не располагают информацией о его результатах.

Особое внимание контрразведки привлекли телефонные разговоры Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком. В частности, 29 декабря, советник Трампа созванивался с российским послом пять раз.

Напомним, 14 января МИД России отказался комментировать контакты Кисляка и Флинна. В ведомстве заявили, что МИД не комментирует «контакты, их содержание, круг, состав».

По материалам: wsj.com
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