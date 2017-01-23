В Ленобласти ограничат движение грузовиков На период весенней просушки

В Ленинградской области ограничат движение большегрузных транспортных средств. Об этом сообщили в правительстве региона в понедельник.

Ограничение введут в апреле, на период весенней просушки. Транспортным средствам весом более 5 тонн запретят проезд по асфальтобетонным дорогам, а большегрузам более 3 тонн не позволят передвигаться по гравийным дорогам.

Добавим, на время дачного сезона фурам запретят движение по региональным праздникам из-за роста легковых автомобилей. Ограничение на проезд введут с конца июня и до начала сентября, большегрузным автомобилям запретят движение накануне праздничных и выходных дней с 15:00 пятницы до 00:00 воскресенья. По участку дороги Луга – Шалово с 20 февраля не позволят ездить машинам весом более 3,5 тонн. Запрет движения продлится до 2022 года.