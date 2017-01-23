ФПИ выделит 3 млн рублей на разработку летающего автомобиля Подвести итоги конкурса планиурется 5 мая

Фонд перспективных исследований (ФПИ) выделит 3 млн рублей на разработку летального аппарата для пассажирских и грузовых перевозок с вертикальным взлетом. Об этом сообщил в понедельник руководитель проекта Ян Чибисов.

«По простоте пилотирования и доступности взлетно-посадочных площадок это должен быть, иносказательно, «летающий автомобиль»», — заявил он. По его словам, участники конкурса, объявленного ФПИ, должны будут предоставить прототип аппарата с вертикальным взлетом или с площадки диаметром 50×50 метра.

Итоги конкурса планируется подвести 5 мая. Победитель получит 3 млн на создание аванпроекта. Позднее планируется разработать проект по созданию и летным испытаниям демонстратора.