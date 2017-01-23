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23.01.17 / 00:46 Новости / Политика / Россия и мир

Мадуро уволил главу центробанка Венесуэлы

Не справился с кризисом

Фото: marketsignal.ru мадуро

Фото: marketsignal.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил председателя центрального банка Нельсона Мерентеса. Об этом сообщает в воскресенье агенство France Presse.

Причиной такого решения президента стал затяжной экономический кризис в стране. Преемником Мерентеса назначен Рикардо Сангино.

Напомним, Венесуэла в течение нескольких лет борется с экономическим кризисом. Ранее 18 января Мадуро заявил, что Венесуэла подготовила предложения по стабилизации цен на нефть. По словам политика, инициатива поможет покончить со спекуляциями на рынке. Цена на нефть, которая будет достигнута благодаря новой формуле, будет «справедливой», уточнил президент.

По материалам: afp.org
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