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23.01.17 / 00:33 Новости / Политика / Россия и мир

Маккейн готов поддержать кандидата на пост госсекретаря США Тиллерсона

Он уже не обеспокоен связями Тиллерсона с Россией

тиллерсон маккейн поддержитСенатор Джон Маккейн поддержит кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона во время голосования в сенате. Об этом он заявил в воскресенье.

«Я буду голосовать в поддержку его кандидатуры, у меня было множество разговоров с ним, и опять же — мои обеспокоенности были связаны с нашими отношениями с Россией и его прошлыми отношениями», — сказал сенатор. По его словам, Тиллерсон во время личных бесед рассказал ему о своих взглядах на отношения с РФ и работе в ExxonMobil.

Напомним. ранее Маккейн заявлял, что не уверен в том, что кандидатуру Тиллерсона стоит поддерживать. Он считал, что связи бизнесмена с Россией могут помешать ему работать госсекретарем США. Сенатор также напоминал о том, что экс-глава ExxonMobil  был награжден российским орденом Дружбы.

По материалам: abcnews.go.com
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