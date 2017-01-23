Маккейн готов поддержать кандидата на пост госсекретаря США Тиллерсона Он уже не обеспокоен связями Тиллерсона с Россией

Сенатор Джон Маккейн поддержит кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона во время голосования в сенате. Об этом он заявил в воскресенье.

«Я буду голосовать в поддержку его кандидатуры, у меня было множество разговоров с ним, и опять же — мои обеспокоенности были связаны с нашими отношениями с Россией и его прошлыми отношениями», — сказал сенатор. По его словам, Тиллерсон во время личных бесед рассказал ему о своих взглядах на отношения с РФ и работе в ExxonMobil.

Напомним. ранее Маккейн заявлял, что не уверен в том, что кандидатуру Тиллерсона стоит поддерживать. Он считал, что связи бизнесмена с Россией могут помешать ему работать госсекретарем США. Сенатор также напоминал о том, что экс-глава ExxonMobil был награжден российским орденом Дружбы.