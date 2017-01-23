Акционеры «Мегафона» одобрили покупку акций в Mail.ru Group Сделку оценивают в $740 млн

Акционеры «Мегафона» одобрили покупку пакета в 63,8% акций в Mail.ru Group. Об этом в понедельник рассказали в «Мегафоне».

Акционеры провели внеочередное собрание. «За» сделку поступило 209,3 млн голосов, «против» – 10,8 млн. Воздержались 176,5 тыс.

В голосовании не принимал участия контролирующий акционер «Мегафона» — USM Group Алишера Усманова. Голосовали представители Telia Company, которая владеет 25,17% компании, миноритарные акционеры и сам оператор, держатель 3,92% акций.

Напомним, «Мегафон» хочет купить часть Mail.ru у другой структуры USM. Сумму сделки оценивают в $740 млн. Сделку планируют завершить в I квартале 2017 года. ФАС получила ходатайство 11 января, решения ожидают в течение месяца.